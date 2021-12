Chris Noth, Mr. Big licenziato da “The Equalizer”. Sarah Jessica Parker rompe il silenzio: “Profondamente addolorata per le accuse di violenza sessuale” (Di martedì 21 dicembre 2021) Si complica la situazione di Chris Noth, 67 anni, accusato di violenza sessuale da due donne. Il Mr Big di Sex And The City è stato infatti licenziato, con effetto immediato, dalla serie tv The Equalizer alla quale stava lavorando. A rompere il silenzio, adesso, ci sono anche le attrici di Sex And The City, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon. In un comunicato congiunto e diffuso via social da Nixon, le star hanno scritto: “Siamo Profondamente addolorate per queste accuse contro Chris Noth. Supportiamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro dolorose esperienze. Sappiamo che è un passo molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Si complica la situazione di, 67 anni, accusato dida due donne. Il Mr Big di Sex And The City è stato infatti, con effetto immediato, dalla serie tv Thealla quale stava lavorando. Are il, adesso, ci sono anche le attrici di Sex And The City,, Kristin Davis e Cynthia Nixon. In un comunicato congiunto e diffuso via social da Nixon, le star hanno scritto: “Siamoaddolorate per questecontro. Supportiamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro dolorose esperienze. Sappiamo che è un passo molto ...

