Chris Noth é stato licenziato dopo le accuse di stupro

(Di martedì 21 dicembre 2021) Di recente sono divenute sempre più frequenti le denunce di soprusi e abusi avanzate dalle donne. Difatti, il numero di coloro che decidono di esporsi è notevolmente aumentato. Un fenomeno indubbiamente “positivo” che ha interessato non solo la “gente comune”, ma anche i membri del patinato mondo dei Vip. In particolare,lo scandalo di Harvey Weinstein, molti attori, produttori e registi, sono stati ritenuti colpevoli di violenza da altre celebrità o addirittura da semplici fan. E l’ultimo di una lunga lista non ancora terminata è, noto per aver impersonato Mr. Big in Sex and The City, sul quale pende una duplice accusa di. “The Equalizer”,per ledia suo carico Chi ...

/Mr. Big, le attrici di 'Sex and the city' si sono fatte sentire in merito alle accuse di molestie Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, nei confronti delle accuse di violenza ...Hanno recitato a lungo accanto alla loro ex co - star, recentemente nella bufera dopo le accuse di violenza sessuale avanzate da tre donne, ma oggi le attrici di Sex and the City - attualmente in tv nel revival And Just Like That - Sarah ...Chris Noth/Mr. Big, le attrici di “Sex and the city” si sono fatte sentire in merito alle accuse di molestie S ono «molto dispiaciute» Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, riguardo le ...Chris Noth, celebre per il suo ruolo di Mr. Big in "Sex and the city", è stato accusato di stupro da due ragazze nei giorni scorsi.