Calcio: acquisizioni in sede Inter, sospetti su una decina contratti giocatori (Di martedì 21 dicembre 2021) Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Sono una decina i contratti sospetti nel mirino della procura di Milano che indaga sulle plusvalenze inserite nei bilanci del 2018 e del 2019 dell'Inter. Si tratta di "calciatori minori", da fonti investigative. L'indagine milanese è 'ispirata' da quella recente della procura di Torino nei confronti della Juventus. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Sono unanel mirino della procura di Milano che indaga sulle plusvalenze inserite nei bilanci del 2018 e del 2019 dell'. Si tratta di "calciatori minori", da fonti investigative. L'indagine milanese è 'ispirata' da quella recente della procura di Torino nei confronti della Juventus.

Advertising

fattoquotidiano : Milano, i pm indagano sulle plusvalenze dell’Inter: acquisizioni delle Fiamme Gialle nella sede del club e in quell… - brichiel : RT @fattoquotidiano: Milano, i pm indagano sulle plusvalenze dell’Inter: acquisizioni delle Fiamme Gialle nella sede del club e in quella d… - Virus1979C : Gdf nella sede dell'Inter, Accertamenti su #plusvalenze di 100 milioni di euro relative alla cessione di una decina… - Italia_Notizie : Milano, i pm indagano sulle plusvalenze dell’Inter: acquisizioni delle Fiamme Gialle nella sede del club e in quell… - Virus1979C : RT @fattoquotidiano: Milano, i pm indagano sulle plusvalenze dell’Inter: acquisizioni delle Fiamme Gialle nella sede del club e in quella d… -