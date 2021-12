Approvato in via definitiva il progetto dei lavori di completamento della Fondo Valle Isclero (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Vice Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha Approvato il progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità per la variante tecnica dei lavori di completamento dell’ultimo lotto della Fondo Valle Isclero in direzione Valle Caudina – SS 7 Appia dell’importo di € 9.300.000,00. Spetta ora alla Regione Campania – Agenzia per la Mobilità procedere alla gara d’appalto dei lavori finanziati con Delibera Comitato Interministeriale della Programmazione Economica n. 54/2016 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Vice PresidenteProvincia di Benevento Nino Lombardi haildefinitivo e la dichiarazione di pubblica utilità per la variante tecnica deididell’ultimo lottoin direzioneCaudina – SS 7 Appia dell’importo di € 9.300.000,00. Spetta ora alla Regione Campania – Agenzia per la Mobilità procedere alla gara d’appalto deifinanziati con Delibera Comitato InterministerialeProgrammazione Economica n. 54/2016 a valere sulSviluppo e Coesione 2014/2020. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

