**Sport: Tamberi dona a Draghi asta in miniatura** (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Una piccola asta in dono al premier Mario Draghi in occasione della Cerimonia di Consegna dei Collari d'Oro 2021 del Coni. A consegnarla al presidente del Consiglio è il campione olimpionico, volto del salto con l'asta nel mondo, Gianmarco Tamberi. Di colore verde e rosso, l'asta in miniatura è stata donata al presidente del Consiglio, che si è mostrato entusiasta per il dono: "E' davvero bellissimo", ha commentato ricevendo il presente. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Una piccolain dono al premier Marioin occasione della Cerimonia di Consegna dei Collari d'Oro 2021 del Coni. A consegnarla al presidente del Consiglio è il campione olimpionico, volto del salto con l'nel mondo, Gianmarco. Di colore verde e rosso, l'in miniatura è statata al presidente del Consiglio, che si è mostrato entusiper il dono: "E' davvero bellissimo", ha commentato ricevendo il presente.

Advertising

TV7Benevento : **Sport: Tamberi dona a Draghi asta in miniatura**... - bbbnzl30 : Sport Mediaset che apre con Sofia Goggia pur di non aprire con l'Inter (sarebbe anche giusto, ma Sport Mediaset non… - carlocipolla : RT @carlocipolla: Coe, numero 1 dell'atletica: «L'oro di Tamberi diviso con Barshim? Io non l'avrei fatto» - carlocipolla : Coe, numero 1 dell'atletica: «L'oro di Tamberi diviso con Barshim? Io non l'avrei fatto» - Corriere : Coe, numero 1 dell'atletica: «L'oro di Tamberi diviso con Barshim? Io non l'avrei fatto» -