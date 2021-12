Raffaella Carra’ e Gianni Boncompagni | il retroscena del rapporto padre-figlia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Raffaella Carrà e Gianni Boncompagni il retroscena del loro rapporto speciale: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Ha rappresentato la musica nel mondo, il suo talento e la sua bravura ‘hanno resa unica e indimenticabile nel cuore degli italiani che hanno ballato da sempre i suoi successi. Il suo caschetto biondo, il suo fisico da urlo e la sua risata hanno fatto di lei un’icona che tutti porteranno sempre nel cuore: stiamo parlando di Raffaella Carrà, un’artista a 360 gradi, una cantante, attrice, ballerina che con i suoi brani ha conquistato il cuore degli italiani e del mondo soprattutto l’America Latina e L’Argentina che la adorava tantissimo. Tra i successi possiamo ricordare Pedro, Forte Forte scritta per lei da Cristiano Malgioglio, Tuca Tuca e Tanti Auguri. ... Leggi su topicnews (Di lunedì 20 dicembre 2021)Carrà eildel lorospeciale: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Ha rappresentato la musica nel mondo, il suo talento e la sua bravura ‘hanno resa unica e indimenticabile nel cuore degli italiani che hanno ballato da sempre i suoi successi. Il suo caschetto biondo, il suo fisico da urlo e la sua risata hanno fatto di lei un’icona che tutti porteranno sempre nel cuore: stiamo parlando diCarrà, un’artista a 360 gradi, una cantante, attrice, ballerina che con i suoi brani ha conquistato il cuore degli italiani e del mondo soprattutto l’America Latina e L’Argentina che la adorava tantissimo. Tra i successi possiamo ricordare Pedro, Forte Forte scritta per lei da Cristiano Malgioglio, Tuca Tuca e Tanti Auguri. ...

