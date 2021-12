Quirinale: Ceccanti (Pd), 'non mettere in discussione quadro unità nazionale' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic (Adnkronos) - "E' vero che si deve pensare all'elezione di un Presidente rispetto ad un mandato settennale senza fissarsi solo sulla contingenza politica immediata. Tuttavia l'ottimo può essere nemico del bene: anche il mantenimento del quadro politico attuale di unità nazionale che sarebbe radicalmente messo in discussione da un'elezione con candidati contrapposti è un bene da tutelare. Un equilibrio che, va ricordato, deriva soprattutto dall'azione del Presidente uscente". Lo ha detto Stefano Ceccanti intervenendo al convegno sul capo dello Stato in corso di svolgimento al Dipartimento di Scienze politiche dell'università La Sapienza. "In questo quadro l'elezione di un Presidente del Consiglio a capo dello Stato è legittima. Dal momento però che la carica di Presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic (Adnkronos) - "E' vero che si deve pensare all'elezione di un Presidente rispetto ad un mandato settennale senza fissarsi solo sulla contingenza politica immediata. Tuttavia l'ottimo può essere nemico del bene: anche il mantenimento delpolitico attuale diche sarebbe radicalmente messo inda un'elezione con candidati contrapposti è un bene da tutelare. Un equilibrio che, va ricordato, deriva soprattutto dall'azione del Presidente uscente". Lo ha detto Stefanointervenendo al convegno sul capo dello Stato in corso di svolgimento al Dipartimento di Scienze politiche dell'università La Sapienza. "In questol'elezione di un Presidente del Consiglio a capo dello Stato è legittima. Dal momento però che la carica di Presidente ...

