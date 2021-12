Operazione truciolo | maxi sequestro di hashish e marijuana e 4 arrestati

(Di lunedì 20 dicembre 2021) GdF Alessandria:die 4È di circa 680 kg disequestrati e quattro persone arrestate il bilancio dell’portata a compimento nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Alessandria. Tra gli, nell’due albanesi e due macedoni, uno era in

Advertising

TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Di Marco Lainati Alessandria. È sequestro imponente (680 kg di hashish), specie se si considera che è avvenuto in una pr… - reportdifesa : Di Marco Lainati Alessandria. È sequestro imponente (680 kg di hashish), specie se si considera che è avvenuto in… - dialessandria : ???????????????? Operazione “truciolo”, maxi #sequestro di #Droga ?? - ilmetropolitan : ???? Sequestrati 680 kg di #hashish e #marijuana e 4 persone arrestate nel corso dell’operazione portata a compimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione truciolo

GDF ALESSANDRIA:". MAXI SEQUESTRO DI HASHISH E MARIJUANA E 4 ARRESTATI È di circa 680 kg di hashish e marijuana sequestrati e quattro persone arrestate il bilancio dell'portata a ......presenti le nuove punte Typhoon 372HSD che combinano foratura e svasatura in un'unica, ...30xD) con una porzione di tagliente rivestito più corta per migliorare l'evacuazione dele ...Circa 680 chili di hashish e marijuana sono stati sequestrati durante un'operazione della Guardia di Finanza di Alessandria che ha portato all'arresto di quattro persone. In carcere sono finiti due uo ...Circa 680 chili di hashish e marijuana sequestrati, 4 persone arrestate: è il bilancio di un'operazione dalla Guardia di Finanza di Alessandria. (ANSA) ...