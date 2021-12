Non solo gol: le parate di Consigli esaltano il Sassuolo (Di lunedì 20 dicembre 2021) In Fiorentina - Sassuolo non ci sono solo i gol, i neroverdi fanno un figurone anche grazie al loro portiere. Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 20 dicembre 2021) In Fiorentina -non ci sonoi gol, i neroverdi fanno un figurone anche grazie al loro portiere.

Advertising

AlbertoBagnai : Come abbiamo sempre sostenuto, il vaccino lo fai per te (possibilmente solo se vuoi), il tampone lo fai per gli alt… - ladyonorato : #Venezia: 30.000 cittadini sono impossibilitati a lasciare le isolette della laguna se non hanno il #greenpass, ma… - GuidoDeMartini : ?? TAMPONE OBBLIGATORIO ANCHE X I VACCINATI ?? Arriva la CAPORETTO per chi aveva sostenuto che col PASS si è tranquil… - rachi_ma_ : RT @mattweuu: Era solo questione di tempo. La chiave non era la rivolta novax, ma la Rivolta dei Sivax. Ancora un paio di cazzate del gover… - GiovaB95 : @massimilianodu Io non gli do tutte le colpe, ma Ibra non può giocare più a questi livelli, solo gli ultimi 10 minu… -