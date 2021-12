Milan, Kjaer: “Eriksen, Pallone d’Oro e primo infortunio grave: che 2021!” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Simon Kjaer, difensore del Milan, ha sintetizzato il suo 2021 con i tre momenti più importanti che gli sono successi. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 dicembre 2021) Simon, difensore del, ha sintetizzato il suo 2021 con i tre momenti più importanti che gli sono successi. Le dichiarazioni

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kjaer Calciomercato Milan, nuovo difensore a gennaio - Un obiettivo era a San Siro ... indizio di mercato? Non è un segreto che il Milan voglia ingaggiare un nuovo difensore centrale nel calciomercato di gennaio. La stagione di Simon Kjaer è conclusa a causa di un grave infortunio e ...

Milan, il ringraziamento che non t'aspetti di Kjaer - Top News 'Sto bene, purtroppo ho avuto un infortunio grave. Ci vuole tempo e pazienza, adesso ho un obiettivo in testa, lavorare e tornare'. Sono queste le parole di Simon Kjaer in una intervista a Milan Tv dopo l'operazione per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro che lo terrà fuori fino a fine stagione. Tra i tanti messaggi di solidarietà ...

Milan, Kjaer: "Periodo difficile ma tornerò più forte di prima" Corriere dello Sport Milan, Kjaer: "Infortunio un percorso, lavoro su ogni aspetto del mio corpo" Le parole di Simon Kjaer a Milan TV: "2021 un anno particolare" È tornato a parlare Simon Kjaer a qualche settimana di distanza dal grave infortunio che lo ha costretto a chiudere anzitempo la sua sta ...

Kjaer: 'Inter, grazie del messaggio. Ma quando torno non ti regalo niente...' Il danese ha finito anzitempo la stagione: 'Lavoro 7-8 ore al giorno per rientrare più forte di .... Kjaer fa il punto sul suo anno intensissimo in un'intervista a Milan Tv. E confessa di lavorare 7 - ...

