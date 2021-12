Matthew McConaughey confessa in tv la sua tremenda cotta per Reese Witherspoon (Di lunedì 20 dicembre 2021) Hanno fatto tre film insieme. Ma non sono mai stati nella stessa inquadratura. Sono amici da quanto lei ha vinto l’Oscar. Ma non lo sapeva nessuno. Così come ignoravamo che Matthew McConaughey ha avuto una cotta pazzesca per Reese Witherspoon fin da quando l’ha vista recitare in L’uomo della luna (1991). E glielo ha detto in diretta tv davanti a un’incredula Ellen DeGeneres. Ospite di Ellen DeGeneres, Matthew McConaughey ha confessato di aver avuto una cotta per Reese Witherspoon dopo averla vista nel film L’uomo della luna (1991). Ecco quello che è successo 3 film e nessuna scena insieme Matthew McConaughey e Reese Witherspoon erano ... Leggi su amica (Di lunedì 20 dicembre 2021) Hanno fatto tre film insieme. Ma non sono mai stati nella stessa inquadratura. Sono amici da quanto lei ha vinto l’Oscar. Ma non lo sapeva nessuno. Così come ignoravamo cheha avuto unapazzesca perfin da quando l’ha vista recitare in L’uomo della luna (1991). E glielo ha detto in diretta tv davanti a un’incredula Ellen DeGeneres. Ospite di Ellen DeGeneres,hato di aver avuto unaperdopo averla vista nel film L’uomo della luna (1991). Ecco quello che è successo 3 film e nessuna scena insiemeerano ...

