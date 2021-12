Lazio, futuro incerto per Milinkovic-Savic: attriti con Lotito e Sarri (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo gli attriti alla cena di Natale, Milinkovic-Savic continua ad avere atteggiamenti non consoni al suo ruolo: futuro alla Lazio incerto Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il rapporto l’atmosfera all’interno dello spogliatoio della Lazio, nonostante la vittoria contro il Genoa, è tutt’altro che serena. Dopo gli attriti alla cena di Natale, dove alcuni giocatori sono andati via prima del tempo, ci sarebbe ancora qualche scoria irrisolta. Tra queste c’è Milinkovic-Savic. Secondo Sarri il serbo continua a comportarsi in modo arrogante e presuntuoso. Non è un esempio da vice capitano. L’allenatore biancoceleste aveva già pensato di escluderlo con il Genoa, adesso ci ripensa per dopodomani ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo glialla cena di Natale,continua ad avere atteggiamenti non consoni al suo ruolo:allaSecondo quanto riportato da Il Messaggero, il rapporto l’atmosfera all’interno dello spogliatoio della, nonostante la vittoria contro il Genoa, è tutt’altro che serena. Dopo glialla cena di Natale, dove alcuni giocatori sono andati via prima del tempo, ci sarebbe ancora qualche scoria irrisolta. Tra queste c’è. Secondoil serbo continua a comportarsi in modo arrogante e presuntuoso. Non è un esempio da vice capitano. L’allenatore biancoceleste aveva già pensato di escluderlo con il Genoa, adesso ci ripensa per dopodomani ...

