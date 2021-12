Covid | oggi in Fvg 277 nuovi contagi e 7 decessi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

'Siamo spiacenti di annunciare che quattro show in programmasono stati cancellati per casi dinella produzione. Ci scusiamo per l'inconveniente e annunceremo nuove date il prima possibile'..."La situazione in Libiarispetto al 2011 è molto cambiata: c'è un processo politico che sta andando avanti, c'è un ... Sull'impatto della crisinel Paese l'ambasciatore italiano ha riferito ...Attualmente, ha sottolineato, «sono circa 1000 i posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid su circa 9mila posti presenti in Italia, dunque siamo al 10% circa di occupazione, ovvero alla ...Il 18 dicembre scorso presso la sede di via Anzio si è riunito l’organismo direttivo della FIMMG Potenza risultato eletto dall’assemblea degli iscritti tenutasi il 13 novembre. Il Consiglio Direttivo ...