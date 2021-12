Covid, l’Italia verso una nuova stretta per Natale? Draghi: “Misure in base ai dati” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma – “Le decisioni verranno prese sulla base dei dati dell’ultimo sequenziamento per vedere la velocità di diffusione della variante Omicron”. Il premier Mario Draghi si esprime così sull’ipotesi di varare nuove Misure, nella cabina di regia del 23 dicembre, per arginare i contagi Covid e contrastare la diffusione della variante Omicron in Italia. “Ringrazio il cancelliere Scholz per gli elogi alla nostra campagna di vaccinazione, ma ancora c’è da lavorare e essere attenti”, dice Draghi, rispondendo alle domande dei cronisti al punto stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Ora, questa settimana, avremo una cabina regia in cui passeremo in rassegna eventuali provvedimenti da adottare per le vacanze natalizie, nulla ancora è stato deciso: le decisioni verranno prese sulla ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma – “Le decisioni verranno prese sulladeidell’ultimo sequenziamento per vedere la velocità di diffusione della variante Omicron”. Il premier Mariosi esprime così sull’ipotesi di varare nuove, nella cabina di regia del 23 dicembre, per arginare i contagie contrastare la diffusione della variante Omicron in Italia. “Ringrazio il cancelliere Scholz per gli elogi alla nostra campagna di vaccinazione, ma ancora c’è da lavorare e essere attenti”, dice, rispondendo alle domande dei cronisti al punto stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Ora, questa settimana, avremo una cabina regia in cui passeremo in rassegna eventuali provvedimenti da adottare per le vacanze natalizie, nulla ancora è stato deciso: le decisioni verranno prese sulla ...

