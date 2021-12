Conte, l'Europa resta stregata: Tottenham escluso dalla Conference League (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le competizioni europee continuano ad essere stregate per Antonio Conte, anche quest’anno obbligato a rimandare l’appuntamento con un trofeo continentale da inserire nella sua già ben fornita bacheca. La Uefa ha infatti confermato... Leggi su today (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le competizioni europee continuano ad essere stregate per Antonio, anche quest’anno obbligato a rimandare l’appuntamento con un trofeo continentale da inserire nella sua già ben fornita bacheca. La Uefa ha infatti confermato...

