Concorso infanzia e primaria, chi supera le prove avrà 3 punti in GPS. Ma si punta al ruolo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Concorso infanzia e primaria di cui al DD n. 498 del 21 aprile 2020 come modificato dal Decreto n. 2215 del 18 novembre 2021: si stanno svolgendo in questi giorni le prove scritte e presto inizieranno anche le prove orali. SI punta alle graduatorie in tempo utile per le assunzioni dell'anno scolastico 2022/23. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 dicembre 2021)di cui al DD n. 498 del 21 aprile 2020 come modificato dal Decreto n. 2215 del 18 novembre 2021: si stanno svolgendo in questi giorni lescritte e presto inizieranno anche leorali. SIalle graduatorie in tempo utile per le assunzioni dell'anno scolastico 2022/23. L'articolo .

AzzolinaLucia : Nella giornata di lunedì hanno preso avvio le prove per il concorso ordinario per i docenti della scuola dell'infan… - lagemy95 : La mia collega dell'infanzia che mi dice che c'è un concorso aperto per la posizione di assistente amministrativo e… - cislscuolacuneo : CONCORSO ORDINARIO INFANZIA/PRIMARIA: CORSO DI FORMAZIONE IN PREPARAZIONE DELLA PROVA ORALE - oldo_bis : RT @LichtLuxLucia: Prorogano il contratto dei navigator buttando via soldi e a me, docente, che farò il membro aggregato d'inglese nel conc… - LichtLuxLucia : Prorogano il contratto dei navigator buttando via soldi e a me, docente, che farò il membro aggregato d'inglese nel… -