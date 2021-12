Adriano si confessa | «Sono arrivato a pesare più 100 kg»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 dicembre 2021)si èto in una interessante intervista a Players Tribune: queste le parole dell’ex giocatore dell’Inter Intervistato da Players Tribune,è tornato a parlare della sua carriera e di quanto, ora, stia facendo il possibile per ritornare in forma: «La mia storia nn ha alcun senso logico, nemmeno per me – dice l’imperatore –più di 100 chili». Ora in Brasile, dove gode di una popolarità enorme, è tornato finalmente a essere quello che era un tempo. Ha lasciato la dieta incontrollata e ora è tornato ad allenarsi per rimettersi in completa forma. L'articolo proviene da Calcio News 24.