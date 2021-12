Volley, Superlega 2021/2022: Perugia espugna Civitanova in quattro set (Di domenica 19 dicembre 2021) La Sir Safety Conad Perugia vince 3-1 (15-25, 20-25, 30-28, 21-25) sul campo della Cucine Lube Civitanova nella sfida valevole per la tredicesima giornata di andata della Superlega 2021/2022 di Volley maschile. I Block Devils di Grbic dominano il primo parziale prendendo subito in mano le redini del gioco, ma la Lube riesce ad allungare la partita con una grande prova d’orgoglio nel terzo set. La fatica dopo gli impegni al Mondiale per Club e in Champions però si fa sentire e Perugia, nonostante i tre assenti causa Covid, si porta a casa i tre punti nel big match dell’ultima giornata del girone di andata. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 13^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLA Superlega ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) La Sir Safety Conadvince 3-1 (15-25, 20-25, 30-28, 21-25) sul campo della Cucine Lubenella sfida valevole per la tredicesima giornata di andata delladimaschile. I Block Devils di Grbic dominano il primo parziale prendendo subito in mano le redini del gioco, ma la Lube riesce ad allungare la partita con una grande prova d’orgoglio nel terzo set. La fatica dopo gli impegni al Mondiale per Club e in Champions però si fa sentire e, nonostante i tre assenti causa Covid, si porta a casa i tre punti nel big match dell’ultima giornata del girone di andata. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 13^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLA...

