Una big di Premier su Theo Hernandez: la notizia arriva dalla Spagna! (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Milan è avvisato. dalla Spagna arriva la notizia che il Chelsea è alla ricerca di esterno sinistro e Tuchel avrebbe individuato in Theo Hernandez il profilo adatto per il suo gioco, nonostante Chilwell e con un Marco Alonso in partenza. Tuchel, Theo, MilanVa ricordato però, che il Milan è in trattativa per il rinnovo con il terzino francese. Discorsi ben avviati, con un meritato aumento di ingaggio. Vedremo se il numero 19 rossonero vorrà continuare la sua carriera a Milano o se vorrà provare un’esperienza in Premier League. Leggi su rompipallone (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Milan è avvisato.Spagnalache il Chelsea è alla ricerca di esterno sinistro e Tuchel avrebbe individuato inil profilo adatto per il suo gioco, nonostante Chilwell e con un Marco Alonso in partenza. Tuchel,, MilanVa ricordato però, che il Milan è in trattativa per il rinnovo con il terzino francese. Discorsi ben avviati, con un meritato aumento di ingaggio. Vedremo se il numero 19 rossonero vorrà continuare la sua carriera a Milano o se vorrà provare un’esperienza inLeague.

Advertising

FBiasin : “Ah, ho sentito che la #Roma non vinceva un big match da 19 mesi. Lasciami dire adesso: è da 20' che la #Roma non v… - giusmo1 : Una vita senza Big Tech, storie di chi cerca alternative ai giganti del web - RaiUno : Una gara imperdibile per decretare i 3 vincitori che si uniranno ai Big di #Sanremo2022 ?? ?? #SanremoGiovani STASER… - infoitsport : Il Toro in casa è una big, 1-0 sul Verona firmato Pobega. Ma che fatica in superiorità numerica per oltre 70’ - LaStampa : Il Toro in casa è una big, 1-0 sul Verona firmato Pobega. Ma che fatica in superiorità numerica per oltre 70’ -