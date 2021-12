Serie A, Bologna-Juventus 0-2: la partita in un minuto | VIDEO (Di domenica 19 dicembre 2021) Ieri pomeriggio la Juventus ha battuto il Bologna allo Stadio Dall'Ara per 2-0: le reti portano le firme di Alvaro Morata e Juan Cuadrado Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 dicembre 2021) Ieri pomeriggio laha battuto ilallo Stadio Dall'Ara per 2-0: le reti portano le firme di Alvaro Morata e Juan Cuadrado

Advertising

OptaPaolo : 0 - Massimiliano Allegri non ha mai perso in 19 incontri contro il Bologna in Serie A (15V, 4N): si tratta dell'all… - juventusfc : 3?? gol in 4?? sfide contro il Bologna per @AlvaroMorata. Per Moise Kean al Dall'Ara è arrivato il primo gol in Ser… - sportface2016 : #BolognaJuventus, #Mihajlovic perentorio alla vigilia: 'Affrontiamo una nostra diretta concorrente' - PianetaMilan : .@SerieA, #BolognaJuventus 0-2: la partita in un minuto | #VIDEO - #Calcio #SerieA #SerieATIM #BolognaJuve… - Paolo_Aba : @Marco562017 Sicuramente è il nostro CC più ordinato! Purtroppo però a livello fisico e di contrasti viene divorato… -