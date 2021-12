Sambenedettese, Pirozzi insultato dai tifosi: “Torna tra le pecore”. Lui lascia: “Quattro esaltati” (Di domenica 19 dicembre 2021) “Straccio il contratto e ritorno tra le Macerie e le pecore dei Monti della Laga…“. L’ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, chiamato nei giorni scorsi ad allenare la Sambenedettese calcio in serie D, è stato oggetto di scritte ingiuriose sui social e non solo da parte di una frangia di tifosi rossoblù (“Pirozzi Torna tra le pecore, San Benedetto di schifa“) per via di presunte simpatie per l’Ascoli. “Nell’ultima settimana sono successe diverse cose, alcune gravi. – spiega Pirozzi – Stavo per Tornare ad allenare, che è la mia grande passione. Dovevo allenare la Sambenedettese. Poi, per, a qualcuno, che pensa di rappresentare una tifoseria e una città questo non andava bene. E fino a qui fa parte del gioco e ci sono ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) “Straccio il contratto e ritorno tra le Macerie e ledei Monti della Laga…“. L’ex sindaco di Amatrice Sergio, chiamato nei giorni scorsi ad allenare lacalcio in serie D, è stato oggetto di scritte ingiuriose sui social e non solo da parte di una frangia dirossoblù (“tra le, San Benedetto di schifa“) per via di presunte simpatie per l’Ascoli. “Nell’ultima settimana sono successe diverse cose, alcune gravi. – spiega– Stavo perre ad allenare, che è la mia grande passione. Dovevo allenare la. Poi, per, a qualcuno, che pensa di rappresentare una tifoseria e una città questo non andava bene. E fino a qui fa parte del gioco e ci sono ...

