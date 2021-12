Saman Abbas, l’annuncio improvviso poco fa: “E’ viva, ora è nascosta” (Di domenica 19 dicembre 2021) "Dopo tutte le ricerche, se Saman fosse stata seppellita nei dintorni di Novellara l’avrebbero trovata. Spero che ci risentiremo per dirci che Saman è stata ritrovata viva" Inizia così l'intervista rilasciata a IlGiornale. Ma vediamo nel dettaglio l'intero articolo! Dov’è Saman Abbas? E dove sono i suoi genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, sui quali pende un mandato di cattura internazionale emesso dall’Interpol? Se nelle scorse settimane il caso sembrava a un punto di svolta - dopo la cattura a Parigi di Danish Hasnain, accusato di essere l’esecutore materiale del presunto omicidio della nipote Saman - ora tutto tace. Intanto, in questi mesi, molto è stato detto sui coniugi Abbas: che sono stati individuati, che possiedono terreni e schiavi - ... Leggi su howtodofor (Di domenica 19 dicembre 2021) "Dopo tutte le ricerche, sefosse stata seppellita nei dintorni di Novellara l’avrebbero trovata. Spero che ci risentiremo per dirci cheè stata ritrovata" Inizia così l'intervista rilasciata a IlGiornale. Ma vediamo nel dettaglio l'intero articolo! Dov’è? E dove sono i suoi genitori Shabbare Nazia Shaheen, sui quali pende un mandato di cattura internazionale emesso dall’Interpol? Se nelle scorse settimane il caso sembrava a un punto di svolta - dopo la cattura a Parigi di Danish Hasnain, accusato di essere l’esecutore materiale del presunto omicidio della nipote- ora tutto tace. Intanto, in questi mesi, molto è stato detto sui coniugi: che sono stati individuati, che possiedono terreni e schiavi - ...

Giacinto_Bruno : RT @ilgiornale: Molte cose sono state dette dopo la scomparsa di Saman Abbas: non c'è schiavitù in Pakistan, ma ci sono le caste. Perché gl… - ilgiornale : Molte cose sono state dette dopo la scomparsa di Saman Abbas: non c'è schiavitù in Pakistan, ma ci sono le caste. P… - GesuinaPili : @T_h_e__J_ok_e_r @catlatorre Lei invece mi può spiegare la relazione che passa tra background di Saman Abbas e back… - NonunadimenoF : RT @eccapecca: Saman Abbas, il dolore della pm: 'Il corpo forse non lo troveremo mai' #nonunadimeno - Nutizieri : Saman Abbas, la pm Musti: 'Forse non troveremo mai il suo corpo' -