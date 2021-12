Robert F Kennedy jr è leader dei no vax ma a casa sua si entra solo con vaccino o tampone | lui dà la colpa alla moglie

(Di domenica 19 dicembre 2021) È uno deidel movimento no vax, negazionista della pandemia di Covid, eppure asua sise si è vaccinati o testati. Sta facendo discutere la notizia della festa organizzata daF.jr nella sua tenuta in California la scorsa settimana. È Politico a svelare l’incoerenza del nipote 67enne di John F.che, dopo aver preso parte a diverse manifestazioni No Green Pass – tra cui una anche a Milano, all’Arco della Pace – ha di fatto imposto l’obbligo di certificazione verde ai suoi ospiti. “Non sono sempre il capo amia“, si è giustificatocon Politico, scaricando la responsabilità delle procedure anti-contagio sulla, l’attrice Cheryl Hines. Il ...

Il Fatto Quotidiano

