Il Regno Unito verso il “circuit breaker” per i contagi: «Ma forse è tardi per fermare Omicron» (Di domenica 19 dicembre 2021) «Potrebbe essere troppo tardi per rispondere alla variante Omicron, perché i casi individuati nel Regno Unito sono già molto diffusi. In qualità di governo, faremo tutto quello che è necessario fare e in queste ore stiamo monitorando i dati e ne discutiamo con i nostri scienziati e con i nostri migliori consulenti, praticamente quasi ogni ora». Sono le dichiarazioni del ministro della Sanità del Regno Unito, Sajid Javid, alla domanda se subito dopo Natale (forse già dal giorno di Santo Stefano, ndr) nel paese verranno introdotte nuove restrizioni per contenere i contagi di Coronavirus, che ormai da giorni non scendono sotto i 90mila nuovi casi giornalieri. Il ministro contro i No vax «È il momento di essere estremamente cauti perché sappiamo ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) «Potrebbe essere troppoper rispondere alla variante, perché i casi individuati nelsono già molto diffusi. In qualità di governo, faremo tutto quello che è necessario fare e in queste ore stiamo monitorando i dati e ne discutiamo con i nostri scienziati e con i nostri migliori consulenti, praticamente quasi ogni ora». Sono le dichiarazioni del ministro della Sanità del, Sajid Javid, alla domanda se subito dopo Natale (già dal giorno di Santo Stefano, ndr) nel paese verranno introdotte nuove restrizioni per contenere idi Coronavirus, che ormai da giorni non scendono sotto i 90mila nuovi casi giornalieri. Il ministro contro i No vax «È il momento di essere estremamente cauti perché sappiamo ...

