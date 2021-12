Bayern Monaco da record con Nagelsmann

Advertising

SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? Gli ottavi di finale: ? REAL MADRID – BENFICA VILLARREAL – MAN CITY ATLETICO – BAYERN MONACO S… - JmanBianconero : RT @sportface2016: #BayernMonaco, #Nagelsmann: 'Sostituzione #Pavard? Doveva andare in bagno' - sportface2016 : #BayernMonaco, #Nagelsmann: 'Sostituzione #Pavard? Doveva andare in bagno' - CalcioNews24 : Non era facile migliorare il #BayernMonaco, ma #Nagelsmann è riuscito a farlo ?? - sportli26181512 : Nagelsmann: 'Cambio di Pavard? Mi ha detto che doveva andare in bagno, poi è scappato': Julian Nagelsmann, tecnico… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Capita anche questo su un campo di calcio. Un'incombenza fisiologica da non poter trattenere e allora, ecco che anche un calciatore esperto e ligio al dovere come Benjamin Pavard delnon ha potuto fare altro che "scappare" dal campo all'improvviso e... rispondere "al richiamo" del bagno . Ebbene sì, perché l'esterno francese del club bavarese, nel corso della gara ...Ha chiesto loro di non regalare magliette delai giovani pargoli appassionati di calcio ma non ancora attratti da quella "malattia" chiamata tifo. Un appello umanitario . "Non lasciate ...Si infiamma la lotta in zona Champions League in Bundesliga. Il Dortmund cade contro l'Hertha, per il Lipsia arriva la settima sconfitta stagionale ...L'intervista a Nicolò Andreula, 36 anni, barese, una laurea alla Bocconi ed esperienze professionali da Singapore a New York, autore del libro ...