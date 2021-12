Al Picco tutti contenti: Spezia ed Empoli si dividono la posta (Di domenica 19 dicembre 2021) Pari in Serie A tra Spezia ed Empoli con la squadra di Thiago Motta che conquista un punto importante ai fini della classifica. Il match valido per il diciottesimo turno di Serie A tra Spezia ed Empoli si è concluso sul risultato di 1 a 1. Gara a doppia faccia con i liguri protagonisti nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 19 dicembre 2021) Pari in Serie A traedcon la squadra di Thiago Motta che conquista un punto importante ai fini della classifica. Il match valido per il diciottesimo turno di Serie A traedsi è concluso sul risultato di 1 a 1. Gara a doppia faccia con i liguri protagonisti nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Diretta/ Spezia Empoli (risultato 0 - 0) streaming video tv: Pinamonti pericoloso Abbiamo una squadra toscana che sta stupendo tutti, e che ha uno dei passi migliori in trasferta: l'... i liguri al Picco hanno ottenuto 8 punti (sui 21 totali) e hanno subito meno della metà dei gol ...

Diretta/ Spezia Empoli (risultato 0 - 0) streaming video tv: Pinamonti pericoloso Abbiamo una squadra toscana che sta stupendo tutti, e che ha uno dei passi migliori in trasferta: l'... i liguri al Picco hanno ottenuto 8 punti (sui 21 totali) e hanno subito meno della metà dei gol ...

Al Picco tutti contenti: Spezia ed Empoli si dividono la posta SerieANews Due autoreti al Picco: tra Spezia e Empoli è 1-1 Botta e risposta al Picco tra lo Spezia e l'Empoli con il match che si è chiuso sull'1-1 con due autoreti. In avvio ci prova Zurkowski, imprecisi Nzola e Maggiore. Pinamonti pericoloso due volte, Marc ...

Serie A: finisce 1-1 all’Alberto Picco tra Spezi ed Empoli Prima sfida in Serie A tra i liguri e gli azzurri, che al Picco inseguono il 5° risultato utile di fila. Motta punta sul tandem Manaj-Nzola e lancia Kiwior in mezzo, dove Bastoni è preferito a Kovalen ...

