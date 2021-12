Symposium GM20 | approvato un testo unico in materia di diritto digitale sanitario

(Di sabato 18 dicembre 2021) “Unindiche normi la disciplina rendendola chiara e fruibile a tutela del paziente e del medico e che faccia da atto di indirizzo per Governo e autorità competenti”. Lo dichiara Antonella Minieri, presidente di Mida Academy, associazione nata da giuristi, medici e ricercatori scientifici che hanno creato un osservatorio sull’Intelligenza artificiale e la sua applicazione in ambito, in occasione del primo– 2021 che ha visto “venti luminari” confrontarsi sui temi dell’emergenza sanitaria, delle innovazioni tecnologiche, delle problematiche nell’epoca post pandemia e della futura digitalizzazione in ambito. Attraverso la voce di chi è sul ...

Advertising

broby68 : Successo del 1^ Symposium GM20: Leader Class di 20 Grandi Medici - AGR_web : Successo del 1^ Symposium GM20: Leader Class di 20 Grandi Medici di Donatella Gimigliano “Un testo unico in materia… - CorriereQ : Successo del 1^ Symposium GM20: Leader Class di 20 Grandi Medici -

Ultime Notizie dalla rete : Symposium GM20

Il Faro Online

... medici e ricercatori scientifici che hanno creato un osservatorio sull'Intelligenza artificiale e la sua applicazione in ambito sanitario, in occasione del primo- 2021 che ha visto '...... presso la Domus Australia , in Via Cernaia 14 B (Roma), nel corso del primo- 2021 , organizzato da Mida Academy , l'associazione sorta da un progetto di un gruppo di ricercatori ...(MeridianaNotizie) Roma, 17 dicembre 2021 – “Un testo unico in materia di diritto digitale sanitario che normi la disciplina rendendola chiara e fruibile a tutela del paziente e del medico e che facci ...“La più grande e grave pandemia del secolo”, è stata così definita l’epidemia da Covid-19 che da ben oltre due anni ha colpito il nostro ...