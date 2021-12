Revoca green pass: è operativa in G.U. la sospensione temporanea del certificato in caso di positività (Di domenica 19 dicembre 2021) E' in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che prevede la Revoca temporanea del green pass a chi risulta positivo. Il certificato viene riattivato dopo la certificata negativizzazione. Le certificazioni Revocate ... Leggi su primapress (Di domenica 19 dicembre 2021) E' in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che prevede ladela chi risulta positivo. Ilviene riattivato dopo la certificata negativizzazione. Le certificazionite ...

Advertising

paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Italia Revoca green pass: è operativa in G.U. la sospensione temporanea del certificato in caso di positività https:/… - PrimaCommunica2 : #Italia Revoca green pass: è operativa in G.U. la sospensione temporanea del certificato in caso di positività - Moixus1970 : RT @rtl1025: ? Oms, #Omicron raddoppia i casi. #Draghi convoca la cabina di regia. #Greenpass, arriva la revoca per positivi al Covid https… - mfoolsjam : Interessante il fatto che parlino di 'falla' quando l'uso della clr era stato escluso in fase di progettazione UE d… - Siciliano741 : RT @rtl1025: ? Oms, #Omicron raddoppia i casi. #Draghi convoca la cabina di regia. #Greenpass, arriva la revoca per positivi al Covid https… -