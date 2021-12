Pioli: «Se l’anno scorso non avessimo avuto un calo probabilmente avremmo vinto lo scudetto» (Di sabato 18 dicembre 2021) Alla vigilia di Milan-Napoli, il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Dalla Fiorentina in poi le squadre affrontano il Milan con la difesa molto alta. “Dobbiamo essere pronti ad affrontare questo tipo di avversari: chi ci aspetta, chi ci viene a prendere. Noi dobbiamo essere lucidi nel fare le scelte giuste e nel momento giusto”. C’è da sfatare il tabu Napoli per il Milan e il tabu Pioli per Spalletti… “Non sapevo di questi numeri. Il Milan mi ha aiutato a superare tanti step, magari mi aiuterà anche domani…”. Come valuti il campionato del Milan fino ad ora? “Stiamo facendo un buonissimo girone d’andata, ma mancano ancora due partite. Mi piacerebbe tantissimo superare quota 43 dell’anno scorso, bisogna riprendere a pedalare forte. Domani ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 dicembre 2021) Alla vigilia di Milan-Napoli, il tecnico rossonero, Stefano, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Dalla Fiorentina in poi le squadre affrontano il Milan con la difesa molto alta. “Dobbiamo essere pronti ad affrontare questo tipo di avversari: chi ci aspetta, chi ci viene a prendere. Noi dobbiamo essere lucidi nel fare le scelte giuste e nel momento giusto”. C’è da sfatare il tabu Napoli per il Milan e il tabuper Spalletti… “Non sapevo di questi numeri. Il Milan mi ha aiutato a superare tanti step, magari mi aiuterà anche domani…”. Come valuti il campionato del Milan fino ad ora? “Stiamo facendo un buonissimo girone d’andata, ma mancano ancora due partite. Mi piacerebbe tantissimo superare quota 43 del, bisogna riprendere a pedalare forte. Domani ...

