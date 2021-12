Milano | un guaio dopo l' altro | Shields fuori almeno due mesi

(Di sabato 18 dicembre 2021) Non finiscono mai i problemi in casa Olimpia: ora a impensierire - e non poco - è. Il club ha comunicato in una nota ufficiale che 'nel quarto periodo della gara con il Real Madrid ...

Eurosport.it

Non finiscono mai i problemi in casa Olimpia: ora a impensierire - e non poco - è Shields. Il club ha comunicato in una nota ufficiale che 'nel quarto periodo della gara con il Real Madrid Shavon Shields ha riportato una frattura del ......Rossella è furiosa ! Michele ha comunicato alla famiglia l' eventualità di trasferirsi aper ... E sarà un bel! Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 ...Il giocatore, come comunicato dall’Armani Exchange, si è fratturato il radio destro nel corso del match di Eurolega perso in casa contro il Real Madrid.BASKET, EUROLEGA - Si prospetta un lungo stop per Shavon Shields. Nella partita persa contro il Real Madrid ha rimediato la frattura del radio destro ...