Meloni | l’inchiesta di Fanpage? Fidanza onesto | e non caccio i dirigenti per un aperitivo sbagliato

Il Quirinale, Berlusconi, il centrodestra, i vaccini e il green pass e ovviamente l'inchiesta di Fanpage sulla lobby nera. Sono questi i temi sui quali spazia Giorgia Meloni in un'intervista alla Stampa nella quale si insiste molto sul tema dei "fascisti" da cacciare in FdI. La giornalista che firma l'intervista è Annalisa Cuzzocrea, quella che vede sempre Meloni nerovestita anche quando indossa un cappotto blu. Ma ovviamente si parte dal Quirinale. Giorgia Meloni afferma che non dev'essere l'Europa a stabilire chi può rappresentare al meglio l'Italia. «Ragioniamo come se fossimo una colonia e non una nazione sovrana. Trovo spaventoso che l'Europa possa avere voce in capitolo su chi ci deve rappresentare. Draghi è una persona dotata di grande autorevolezza, ma oggi non ho gli elementi per dire come ...

