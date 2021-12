GF Vip | Lulù contro Jessica | “Poteva trovarsi un ragazzo”

Leggi su piusanipiubelli

(Di sabato 18 dicembre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vipsta vivendo un momento di crisi dopo la decisione di rimanere accettando il prolungamento. A mostrarsi di poco supporto nei confronti della sorella è stata, che, parlando con Manuel, ha criticato il modo in cuiha vissuto la sua esperienza nel reality. Perquella di oggi non è stata una giornata facile all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La principessa Selassié, infatti, dopo aver deciso di rimanere nel reality accettando il prolungamento e l’eventuale finale che ci sarà il 14 marzo, si è detta molto dubbiosa, non avendo sentito quel calore da parte del pubblico che invece si sarebbe aspettata. Ecco perché anche stamattina al risveglio è apparsa molto giù di morale e si è lasciata andare ad un pianto di sfogo. Anche se sembra strano, tra ...