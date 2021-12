Fiumicino | il “parco fantasma” di Passo della Sentinella I residenti | “Non è rimasto più nulla”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 18 dicembre 2021)– Un piccolo angolo di paradiso, abbandonato a se stesso… è quanto sta accadendo al piccoloin via Scagliosi, situato poco prima di. A fargli da cornice, la vista del nostro Vecchio Faro che si staglia sul mare, un paesaggio che ha sempre attirato chi vive a, ma anche chi viene da fuori. Taleè stato reso vivibile proprio daizona, che con costanza e dedizione si sono impegnati ogni giorno per mantenerlo pulito, raccogliendo cumuli di rifiuti che venivano abbandonati lì da chiunque fosse di passaggio. Quel piccolo pezzo di terra, infatti, per loro significa proprio tanto: è l’unico spazio di aggregazione per famiglie, giovani ed anziani che abitano da quelle parti, ...