Covid a Fiumicino, firmata l'ordinanza: stop agli eventi di Natale e niente mercati. Tutti i divieti (Di sabato 18 dicembre 2021) Fiumicino – Era stata annunciata nelle scorse ore (leggi qui) e ora il sindaco Montino vara la stretta per arginare la nuova impennata di contagi a Fiumicino. Il primo cittadino ha così firmato un'ordinanza, valida dalle 00.01 di domenica 19 dicembre 2021 alle ore 24.00 di domenica 9 gennaio 2022, che prevede: – obbligo di mascherina anche all'aperto in tutto il territorio, compresi i parchi pubblici esclusi i casi in cui si svolga attività per il benessere fisico; – sospensione di tutte le manifestazioni, pubbliche o private, aperte al pubblico come mercatini, esposizioni, eventi, sagre e feste di quartiere; – sospensione di Tutti i mercati rionali; – ingresso di massimo 20 persone contemporaneamente, esclusi gli operatori, nel mercato coperto di via degli orti; – divieto di ...

