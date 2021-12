Chi è Fedez? Età, altezza, vita privata e Instagram (Di sabato 18 dicembre 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su Fedez, dall’età, a dove seguirlo sui social e Instagram, alla vita privata, per passare alla carriera e canzoni. Chi è Fedez Nome e Cognome: Federico Leonardo Lucia (in arte Fedez)Data di nascita: 15 ottobre 1989Luogo di Nascita: MilanoEtà: 32 annialtezza: 174 cmPeso: 75 kgSegno zodiacale: BilanciaProfessione: rapperFidanzato: L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 18 dicembre 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su, dall’età, a dove seguirlo sui social e, alla, per passare alla carriera e canzoni. Chi èNome e Cognome: Federico Leonardo Lucia (in arte)Data di nascita: 15 ottobre 1989Luogo di Nascita: MilanoEtà: 32 anni: 174 cmPeso: 75 kgSegno zodiacale: BilanciaProfessione: rapperFidanzato: L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Fedez : Oggi sono andato a trovare @AmicidiTOG per consegnare l’assegno di 200mila euro che la mia fondazione ha donato an… - Fsco58 : @johnniewalker_ @Fedez Io non capisco chi segue questi due pagando? Assurdo, Assurdo due imbecilli x fare solo pubb… - PaoloPiggi : @martinscarafa @Fedez Il dito prima o poi trovi chi te lo mette - MirtillaMalco12 : @Antonie07926511 @ChiaraFerragni @Fedez Che ? Ma non scherzare .. chi la cambia a quella ?? ma la vedi? ?? - MarcelloPiscop0 : @fanpage E chi se ne frega di Chiara Ferragni e di Fedez. -