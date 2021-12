Salernitana-Inter | Colantuono | “Sono partite difficili | troppa differenza”

(Di sabato 18 dicembre 2021) Stefanonel post partita di, match della diciottesima giornata della Serie A L’allenatore dellaStefano, al termine del match perso per 5 a 0 contro l’, e valevole per la diciottesima giornata della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio Arechi ai microfoni di DAZN. “Veniamo da un momento particolare al di là dei risultati, argomenti su cui non vorrei tornare, concentriamoci sulla partita. Difficile, troppo complicata, c’è. Per me è la decima partita, abbiamo trovato sei squadre nettamente superiori a noi e diventa un po’ complicato. Alcune di queste le abbiamo trovate anche al meglio della forma come l’ora. Tranne il ...

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT I nerazzurri dominano: segnano Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini?? - Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD In campo questa sera alle 20.45 per #SalernitanaInter ???? Da dove seguirete la partita? Ec… - Inter : ?? | STATISTICHE Tutte le curiosità di #SalernitanaInter ?? - fcin1908it : #Inzaghi: “Ho sentito l’#Inter mia fin da subito. Scudetto? Tutto aperto. #Eriksen? Lo abbraccio” - zazoomblog : Salernitana Inter 0-4 LIVE: nerazzurri in pieno controllo del match - #Salernitana #Inter #LIVE: #nerazzurri -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Inter

AGI - Sesta vittoria consecutiva per l', che non sbaglia contro lae allunga momentaneamente a +4 sul Milan in vetta alla classifica. All'Arechi finisce 5 - 0 grazie alle reti di Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro ...Commenta per primo Stefano Colantuono, allenatore della, commenta a Sky Sport la sconfitta 0 - 5 contro l': 'Ci è andata come alle altre squadre che in questo momento stanno affrontando i nerazzurri. Prendere un gol in più o in meno non ...Tutto troppo facile per l'Inter, e ancora di più per Perisic trovare il gol dell'1-0. Grande periodo per il croato, che ora sta pensando anche al rinnovo.Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, a Dazn commenta la sconfitta subita contro l'Inter: "Veniamo da un momento particolare al di là dei risultati, argomenti su cui non vorrei tornare, conce ...