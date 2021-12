Pazienti psichiatrici torturati in una residenza di Palermo 

(Di venerdì 17 dicembre 2021) AGI - Maltrattamenti e torture ai danni di, truffa ai danni dell'Asp di Palermo e corruzione. Eseguite 35 misure cautelari e disposto il sequestro di beni per un valore complessivo di 6,7 milioni euro. Sono i numeri dell'operazione denominata "Relax" - dal nome dato beffardamente dagli indagati alla stanza dove le vittime venivano rinchiuse, umiliate e lasciate senza cibo nè acqua - eseguita dei finanzieri del Comando provinciale che hanno dato esecuzione alle misure cautelari disposte dal gip di Termini Imerese su richiesta della procura, nei confronti di 35 persone, di cui sette poste agli arresti domiciliari, cinque sottoposte all'obbligo di dimora nel comune die tredici destinatarie della misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali per un anno. Gli indagati sono ...

AGI - Maltrattamenti e torture ai danni di, truffa ai danni dell'Asp di Palermo e corruzione. Eseguite 35 misure cautelari e disposto il sequestro di beni per un valore complessivo di 6,7 milioni euro. Sono i numeri dell'...Maltrattamenti e torture ai danni di, truffa ai danni dell'Asp di Palermo e corruzione. Eseguite 35 misure cautelari e disposto il sequestro di beni per un valore complessivo di 6,7 milioni euro. Sono i numeri dell'...Il personale della struttura, che accudiva ospiti affetti da gravi disabilità intellettive e psichiatriche, ricorreva sistematicamente a punizioni come il digiuno, o percosse, strattonamenti, calci, ...Maltrattamenti e torture ai danni di pazienti disabili, truffa ai danni dell'Asp di Palermo e corruzione. Eseguite 35 misure cautelari ...