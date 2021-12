Morta Lucia Hiriart | vedova di Pinochet

Advertising

A 99 anni compiuti solo sei giorni fa, circondata dall'affetto dei suoi cinque figli e una decina di nipoti, ègiovedì la vedova di Augusto Pinochet. María Lucía Hiriart non è stata solo una delle tante prime dame dei presidenti latinoamericani. Come spesso accade, l'azione del protagonista del golpe che ...E'nella sua residenza, a 98 anni,Hiriart , vedova del dittatore cileno Augusto Pinochet. La donna negli ultimi mesi era stata ricoverata più volte nell'ospedale militare di Santiago. ...E' morta nella sua residenza, a 98 anni, Lucia Hiriart, vedova del dittatore cileno Augusto Pinochet. La donna negli ultimi mesi era stata ricoverata più volte nell'ospedale militare di Santiago. Seco ...La dichiarazione mette le mani avanti rispetto a possibili incidenti coi Carabinieri, ma sottolinea anche il ruolo importante, non di semplice moglie, che Lucia Hiriart ha avuto nella dittatura. Jose ...