Mercato Napoli – Partenopei su Uduokhai per sostituire Manolas (Di venerdì 17 dicembre 2021) Napoli – L’addio di Manolas fa accelerare il Mercato dei Partenopei e spunta un nuovo nome per la difesa: Uduokhai dell’Augusta. Secondo il Corriere del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 17 dicembre 2021)– L’addio difa accelerare ildeie spunta un nuovo nome per la difesa:dell’Augusta. Secondo il Corriere del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ?? La SSC Napoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive di Konstantinos Ma… - Avenger68445884 : RT @juvinsight: - Settimana prossima incontro tra Max #Allegri e la dirigenza per decidere gli sviluppi della sessione di mercato invernale… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDM - Napoli: mercato 'work in progress', il preferito è Uduokhai - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Napoli: mercato 'work in progress', il preferito è Uduokhai - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Napoli: mercato 'work in progress', il preferito è Uduokhai -