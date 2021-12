Iss,incidenza in netto aumento a 241. Rt 1,13 in lieve calo (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'incidenza settimanale a livello nazionale è in netto aumento: 241 casi per 100.000 abitanti (10 - 16 dicembre 2021) contro 176 per 100mila abitanti della settomana 3 - 9 dicembre 2021. Nel periodo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'settimanale a livello nazionale è in: 241 casi per 100.000 abitanti (10 - 16 dicembre 2021) contro 176 per 100mila abitanti della settomana 3 - 9 dicembre 2021. Nel periodo ...

