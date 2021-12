Elio Franzini | il rettore della Statale di Milano indagato per concorsi pubblici pilotati

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Concorsopoli ha coinvolto anche lui,, magnificodiprima per corruzioneProcura di Firenze e poi per contestate condotte contro la pubblica amministrazione da quella di. Bandiper incarichi in università, accordi per dividere i posti da professore ordinario tra i propri protetti, magheggi su duein particolare, finiti all’interno dell’inchiesta fiorentina del marzo scorso: quello all’ospedale San Paolo die a San Donato Milanese., che nei giorni scorsi ha ricevuto una visita dai militari nei suoi uffici di via Festa del Perdono, è stato iscritto nel registro degli ...

repubblica : Concorsi pilotati alla Statale, indagato anche il rettore Elio Franzini [di Sandro De Riccardis, Luca De Vito]

Elio Franzini, rettore dell'Università di Milano, è tra gli indagati di un'inchiesta che ha portato a scoprire presunti appalti pilotati per stabilire le cattedre e per riservarle ai professori 'amici'. Presunti appalti pilotati per riservare cattedre ai professori «amici». Sotto la lente due bandi di assegnazione per ordinari di Urologia.