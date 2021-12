Covid: oggi in Fvg 809 nuovi contagi e 7 decessi (Di venerdì 17 dicembre 2021) oggi in Fvg su 8.384 tamponi molecolari sono stati rilevati 701 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'8,36 %. Sono inoltre 16.113 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021)in Fvg su 8.384 tamponi molecolari sono stati rilevati 701, con una percentuale di positività dell'8,36 %. Sono inoltre 16.113 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono ...

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - Adnkronos : #Covid oggi Sudcorea, 7.435 contagi e 73 morti. Da domani nuove restrizioni. - MarinoMorgana : RT @Napalm51: Se avessero voluto debellare l'HIV come stanno cercando di debellare il covid oggi non ci sarebbero più sieropositivi. - bball_evo : NBA ?????? - E anche oggi la lista dei nuovi ingressi nel protocollo Covid è sostanziosa: • Al Horford (BOS) • Grant W… -