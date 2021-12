Call of Duty Warzone: Ricochet sta “mietendo” i cheaters! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ricochet, il sistema anti-cheat di Call of Duty: Warzone e Vanguard sta facendo le prime “vittime”, numerossissimi i cheaters bannat Il tanto atteso anti-cheat Ricochet è stato attivato nelle ultime ore in Call of Duty: Warzone in tutto il mondo e sta già facendo una vera “strage” di cheaters. Guardando online, sia sui social media che sui forum, i giocatori hanno segnalato numerosissimi casi di ban. Per chi non lo sapesse, Ricochet è un software a livello di kernel che è stato rilasciato in tutte le versioni di Call of Duty: Warzone e Vanguard. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Call of Duty ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 17 dicembre 2021), il sistema anti-cheat diofe Vanguard sta facendo le prime “vittime”, numerossissimi i cheaters bannat Il tanto atteso anti-cheatè stato attivato nelle ultime ore inofin tutto il mondo e sta già facendo una vera “strage” di cheaters. Guardando online, sia sui social media che sui forum, i giocatori hanno segnalato numerosissimi casi di ban. Per chi non lo sapesse,è un software a livello di kernel che è stato rilasciato in tutte le versioni diofe Vanguard. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.of...

