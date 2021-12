Avatar | James Cameron | I sequel si svolgono in parte sulla Terra

(Di venerdì 17 dicembre 2021)ha rivelato che parti degli attesissimidisaranno ambientateoltre al lussureggiante mondo di Pandora. Secondo il regista, gli attesissimidisi svolgeranno parzialmentee non solo sul lussureggiante e maestoso pianeta Pandora. Uscito nel 2009,è diventato un vero e proprio fenomeno culturale e ha infranto i record di incassi globali, diventando ben presto il maggior incasso di tutti i tempi. Quattrodel film sono stati messi in produzione non molto tempo dopo la sua uscita, il primo dei quali, dopo numerosi ritardi, è finalmente previsto per dicembre 2022. I ...

Il regista di Avatar James Cameron ci aggiorna sullo status dei lavori dei sequel della saga in una chiacchierata a tu per tu con il regista di Dune Denis Villeneuve. Conversando con il collega durante un segmento ...James Cameron ha rivelato che parti degli attesissimi sequel di Avatar saranno ambientate sulla Terra oltre al lussureggiante mondo di Pandora. Secondo il regista James Cameron, gli attesissimi sequel ...Ecco che cosa ha detto James Cameron a proposito dei sequel di Avatar, che inizieranno ad arrivare nei cinema dal prossimo anno.