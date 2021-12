Pisa: mamma muore in un incidente davanti ai suoi figli. Ricoverati in codice rosso (Di giovedì 16 dicembre 2021) E' morta davanti ai suoi figli, 20 il ragazzo e 14 la ragazza, Maria Laura Raguzzi, 56enne, vittima di un incidente stradale fra Ponsacco e Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa. Tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro. I tre mezzi si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento e la donna, che era alla guida di uno dei veicoli coinvolti, è morta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 dicembre 2021) E' mortaai, 20 il ragazzo e 14 la ragazza, Maria Laura Raguzzi, 56enne, vittima di unstradale fra Ponsacco e Casciana Terme Lari, in provincia di. Tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro. I tre mezzi si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento e la donna, che era alla guida di uno dei veicoli coinvolti, è morta L'articolo proviene da Firenze Post.

