Partito ‘No Vax e ‘No green pass? Il sondaggista: “Non ci credo, una lista che raggiungerebbe l’1 o il 2%, se ci arriva” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ormai c’è da aspettarsi di tutto, quest’ignobile e deplorevole ‘guerra tra poveri’ che – vantaggio di ‘qualcuno’ – continua a contrapporre vaccinati e non vaccinati (alla stregua di Guelfi e Ghibellini), potrebbe prestarsi anche ad idee bizzarre, come quella (vecchio vizio italico), di farne una ragione apparentemente ideologica, e dunque politica. Ma, aldilà dell’impeto iniziale, inevitabilmente ‘discriminatorio’ che comporterebbe per fare breccia (vedi la prima Lega ‘Nord’), ci si domanda da più parti, avrebbe senso? Una domanda abbastanza prevedibile, che ha animato anche un sondaggio condotto da Emg Different, alla quale l’Ad, Fabrizio Masia, replica senza indugio: ”Partito No vax? Io non ci credo”. Come spiega il sondaggista, “In Italia abbiamo una percentuale di persone vaccinate tra le più alte al mondo e dai sondaggi emerge ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ormai c’è da aspettarsi di tutto, quest’ignobile e deplorevole ‘guerra tra poveri’ che – vantaggio di ‘qualcuno’ – continua a contrapporre vaccinati e non vaccinati (alla stregua di Guelfi e Ghibellini), potrebbe prestarsi anche ad idee bizzarre, come quella (vecchio vizio italico), di farne una ragione apparentemente ideologica, e dunque politica. Ma, aldilà dell’impeto iniziale, inevitabilmente ‘discriminatorio’ che comporterebbe per fare breccia (vedi la prima Lega ‘Nord’), ci si domanda da più parti, avrebbe senso? Una domanda abbastanza prevedibile, che ha animato anche un sondaggio condotto da Emg Different, alla quale l’Ad, Fabrizio Masia, replica senza indugio: ”No vax? Io non ci”. Come spiega il, “In Italia abbiamo una percentuale di persone vaccinate tra le più alte al mondo e dai sondaggi emerge ...

Advertising

Liverpiccola : @vale210203 Ma il senso di scriverlo ogni secondo che palle, ogni volta è partito o no che ve frega - BdiBeppe : @borghi_claudio E che voi voterete come avete sempre fatto. Voi, intendo @LegaSalvini . Non basta che lei voti no s… - infoitinterno : Berlusconi, Tajani a Letta: no a veti. E lo sbugiarda sui politici al Colle: Saragat era leader di partito - italiaserait : Partito ‘No Vax e ‘No green pass? Il sondaggista: “Non ci credo, una lista che raggiungerebbe l’1 o il 2%, se ci a… - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: NESSUN ULTERIORE COMMENTO Un gruppo di deputati No vax del partito Konfederacja di estrema destra si sono fotografati davanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Partito ‘No Meloni: «Vorrei guidare i conservatori. Nessuno pensi di eleggere il presidente senza di noi» Corriere della Sera