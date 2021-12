Omicron ferma la Regina Elisabetta: salta il pranzo di Natale con Kate Middleton e i bambini (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ci aveva sperato tanto. Il pranzo pre Natale del 21 dicembre era un modo per sentirsi meno sola, adesso che il Principe Filippo non c’è più: 50 famigliari, tra cui Kate Middleton e i suoi bambini, con cui scambiarsi auguri e regali prima di lasciare Windsor per Sandringham. Invece Omicron l’ha fermata. Ecco cosa è successo a Sua Maestà. Foto Getty Doveva essere il pre Christmas Party del ritorno alla normalità. La Regina Elisabetta e il suo staff (ristrettissimo) l’avevano fissato per martedì 21 dicembre. In 50 famigliari erano attesi a castello di Windsor. Una versione mini di quelli che erano i pranzi pre-natalizi del passato. Con anche Kate Middleton e William con George, Charlotte e ... Leggi su amica (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ci aveva sperato tanto. Ilpredel 21 dicembre era un modo per sentirsi meno sola, adesso che il Principe Filippo non c’è più: 50 famigliari, tra cuie i suoi, con cui scambiarsi auguri e regali prima di lasciare Windsor per Sandringham. Invecel’hata. Ecco cosa è successo a Sua Maestà. Foto Getty Doveva essere il pre Christmas Party del ritorno alla normalità. Lae il suo staff (ristrettissimo) l’avevano fissato per martedì 21 dicembre. In 50 famigliari erano attesi a castello di Windsor. Una versione mini di quelli che erano i pranzi pre-natalizi del passato. Con anchee William con George, Charlotte e ...

