Mattarella, doppio congedo in Vaticano e poi col corpo diplomatico (Di giovedì 16 dicembre 2021) Al via con papa Francesco le visite di commiato dal suo ruolo di presidente della Repubblica. La prima tappa un ulteriore segnale di indisponibilità ad un secondo mandato a tempo, da molti evocato

