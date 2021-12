“Ma perché lo stai facendo?!”. Non è l’Arena, caos in studio tra offese e gesti ‘choc’. Giletti deve intervenire (Di giovedì 16 dicembre 2021) A “Non è l’Arena” lo scontro tra gli ospiti, anche acceso, è di casa. Ma quello capitato nell’ultima puntata del programma che Massimo Giletti conduce su La7 merita un capitolo a parte. Si parla di mascherine, Green Pass, obblighi e disposizioni per evitare di ritrovarci tutti quanti, di nuovo, chiusi in casa a causa del Covid. D’accordo o meno con quanto deciso dal governo Draghi è chiaro a tutti che con l’aumento dei contagi e con la variante Omicron c’è poco da scherzare. Giletti ospita da un po’ di tempo Gabriele Molgora, detto Zeno, ovvero colui che ha guidato nelle ultime settimane i cortei No Green Pass a Milano. Il conduttore non fa a tempo a iniziare il servizio che subito si scatena la bagarre. Non appena la giornalista ex Fatto Quotidiano Sandra Amurri scopre che Zeno non è vaccinato sbotta: “Lei non è vaccinato? Allora ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) A “Non è” lo scontro tra gli ospiti, anche acceso, è di casa. Ma quello capitato nell’ultima puntata del programma che Massimoconduce su La7 merita un capitolo a parte. Si parla di mascherine, Green Pass, obblighi e disposizioni per evitare di ritrovarci tutti quanti, di nuovo, chiusi in casa a causa del Covid. D’accordo o meno con quanto deciso dal governo Draghi è chiaro a tutti che con l’aumento dei contagi e con la variante Omicron c’è poco da scherzare.ospita da un po’ di tempo Gabriele Molgora, detto Zeno, ovvero colui che ha guidato nelle ultime settimane i cortei No Green Pass a Milano. Il conduttore non fa a tempo a iniziare il servizio che subito si scatena la bagarre. Non appena la giornalista ex Fatto Quotidiano Sandra Amurri scopre che Zeno non è vaccinato sbotta: “Lei non è vaccinato? Allora ...

Advertising

_Nico_Piro_ : e non sai se a puzzare sei tu o il posto dove stai cercando di dormire, dopo aver guadato l'Hari Rod con una moto c… - GodPESC : @Bournerino @justFerakton Dicendo 'senti, sei sovrappeso e questo vuol dire che rischi che ti venga un attacco di c… - imAnaksam : Si complimentano con chi sta facendo quel che stai facendo anche tu, ma tu vieni ignorato... solo perché sei TU... - robertacollu191 : @ilventomatteo @cavendish945 Guarda ti stai denigrando parecchio da sola. Il mio scopo era capire perché la discrim… - robertacollu191 : @ilventomatteo @cavendish945 No aspetta. Non vi è nemmeno arrivata la lettera e tu stai denunciando la cosa perché… -

Ultime Notizie dalla rete : perché stai Come fare il budget per le vacanze Anche se è difficile, perché ci chiede di rinunciare alla gratificazione di breve termine in cambio ... Questa scelta funziona davvero bene anche dal punto di vista del budget, dato che non stai ...

L'aria che tira, la prof parla e Sileri la brutalizza in diretta: "Stai zitta" L'insegnante spiega perché lei e i suoi figli hanno deciso di non immunizzarsi contro il Covid ma Sileri la zittisce. 'I miei figli non rinunciano a niente, sono stati abituati a vivere in maniera ...

Alla mia gazzella, perché ritorni la Repubblica Anche se è difficile,ci chiede di rinunciare alla gratificazione di breve termine in cambio ... Questa scelta funziona davvero bene anche dal punto di vista del budget, dato che non...L'insegnante spiegalei e i suoi figli hanno deciso di non immunizzarsi contro il Covid ma Sileri la zittisce. 'I miei figli non rinunciano a niente, sono stati abituati a vivere in maniera ...