La patch che doveva chiudere il terribile bug della libreria Log4J ha una vulnerabilità che gli hacker stanno sfruttando (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sembra uno scherzo, ma non lo è. La patch rilasciata per chiudere la terribile vulnerabilità della libreria Java Log4J introduce a sua volta due serie vulnerabilità. Chi ha aggiornato deve aggiornare di nuovo.... Leggi su dday (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sembra uno scherzo, ma non lo è. Larilasciata perlaJavaintroduce a sua volta due serie. Chi ha aggiornato deve aggiornare di nuovo....

Advertising

Digital_Day : Log4J è terreno fertile per i meme: la patch che chiude il bug è a sua volta buggata - KllNGSLAYER : non era difficile fino a qualche patch fa, mo è così pesante che è impossibile giocarci - chuvsxa : @itachisonly grazie mille cuore comunque ne ho 3043 che fanno 19 fates e vorrei pullare per yae miko però se la mhy… -